الثورة الإسلامية تنهي بحكم الإمبريالية في إيران

وقال برينجيك في رسالة تهنئة سلمت نسخة منها لمراسل ايرنا في انقرة ان "الثورة الاسلامية الايرانية دعمت حق ايران في السيادة الوطنية ضد التدخل الأجنبي.

وشدد برينجيك على أن تعاون إيران وتركيا في محاربة الإمبريالية له تأثير أيضًا على إرساء السلام والهدوء في المنطقة وقال: ان هذا التعاون في إقامة نظام عالمي جديد ضد الهيمنة الإمبريالية هو مثال ناجح للدول.

و هنأ برينجيك الذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً وتمنى الرحمة الالهية لمؤسس الثورة الاسلامية الإمام الخميني (رض) و شهداء الثورة.

انتهى** 1453