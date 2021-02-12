١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84226864
٠ Persons

سمات

تسجيل 58حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 58حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/12شباط/فبرایر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة ملیون و503 الفا و753 شخصا، وبوفاة 58 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و809 شخصا.

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة، انه تم تسجیل 7 الاف و298 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و503 الفا و753 شخصا؛ من بينهم 3729 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 285 الفا و 14 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 58 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 809شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 938 الفا و 625 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى ** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 2 =