تسجيل 58حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة، انه تم تسجیل 7 الاف و298 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و503 الفا و753 شخصا؛ من بينهم 3729 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 285 الفا و 14 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 58 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 809شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 938 الفا و 625 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى ** 1453