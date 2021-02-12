نيابة محافظة كرمان تنفي نبأ اغتيال مدعي مدينة بم

وقالت العلاقات العامة للنيابة العامة بمحافظة كرمان في بيان اصدرته بهذا الصدد الجمعة انه تم بالتنسيق بين جهاز الامن في النيابة العامة والجهات ذات الصلة تحديد الضالعين في بث الفيديوكليب المتعلق بهذه القضية وهم 6 افراد.

من جانبه قال مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة بم محمد ضياء الديني انه تم لغاية الان تحديد 6 من الضالعين في بث الفيديو كليب ونشر اشاعة اغتيالي، 3 منهم في مدينة زاهدان و 3 اخرون في مدينة بم.

واوضح بان الضالعين في بث الاشاعة سيتم اعتقالهم قريبا في ظل التنسيق بين جهاز القضاء والشرطة واضاف: ان الفيديوكليب المنشور يعود الى حادثة قتل في العام 2013 في احدى مدن محافظ كرمان وجرى القصاص من القاتل في العام 2017 .

واكد ضياء الديني ضرورة التزام الدقة من قبل الافراد في نشر القضايا الواردة في الاجواء الافتراضية والتاكد تماما من صحتها قبل بثها وقال: ان جهاز القضاء في محافظة كرمان ومدينة بم سيتصدى بكل جدية وحزم وفق القانون لاي اجراء ياتي في سياق تشويش الراي العام والاخلال بالنظام الاجتماعي والهدوء الفكري والنفسي للمواطنين وسيتخذ عقوبات رادعة بحق مرتكبي مثل هذه الاعمال.

انتهى ** 2342