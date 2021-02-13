ايران تفوز بميداليتين ذهبيتين لالعاب القوى لذوى الإعاقة في الامارات

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الايراني للمكفوفين وضعاف البصر أن مهدي مرادي حقق المركز الاول وفاز بالميدالية الذهبية في نهائي الوثب الطويل للرجال بفئة 13 ، عبر تسجيل 6.57 أمتار.

كما فاز اللاعب الايراني مهدي أولاد، بميداليته الذهبية الثانية في رمي القرص في فئة B11 حيث حققت مسافة قدرها 39.6 مترا.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الايراني في نهاية اليوم الثالث رصيده في البطولة إلى 8 ميداليات، 4 منها ذهبية وواحدة فضية و3 منها برونزية.

وبطولة فزاع الدولية الثانية عشرة (الجائزة الكبرى)، انطلقت منافساتها الاربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 68 دولة من مختلف انحاء العالم، خصوصا وأن هذه البطولة تعتبر نتائجها تأهيلية إلى دورة الألعاب بارالمبيك التي تستضيفها طوكيو صيف العام الحالي.

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