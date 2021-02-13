١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٥٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84227327
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تالق حياكة الكليم الإيراني في المسابقات الدولیة

تالق حياكة الكليم الإيراني في المسابقات الدولیة

طهران / 13 شباط /فبراير /ارنا-فازت الفنانة الإيرانية بروین اباذری بالمركز الأول في فن حیاکة النسيج بمسابقات الحرف اليدوية الدولية التي اقيمت عبر الفضاء الافتراضي.

وفازت الفنانة الإيرانية بروین اباذري من مدينة سيرجان في محافظة كرمان جنوب شرق ايران بالمركز الأول في فن حیاکة النسيج بمسابقات الحرف اليدوية الدولية ممثلة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ  التابعة لمجلس الحرف الیدویة العالمي.

ولقد تم تكريم هذه الفنانة الناشطة في مجال حیاکة الكليم في حفل افتتاح مهرجان فجر الخامس للحرف والصناعات اليدوية .

یذکر أن سجاد كليم هو نسيج من صوف الغنم المطلي بالوان طبيعية وتتم حياكته في أحجام وأشكال ونقوش مختلفة وتستخدم فيه ألوان زاهية طبيعية مئة بالمئة.و"كليم" هو نسيج من الصوف يستعمل كسجاد وزرابي أرضية وإيران هي الاشهر في صناعته، سيما مدينة سيرجان في محافظة كرمان جنوب شرق ايران التي تعد مركزا لصناعة "كليم" الايراني.

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