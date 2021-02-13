مسؤول في حكومة صنعاء: على واشنطن اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على اليمن

واضاف رئيس الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي في تصريح خاص لمراسل وكالة ارنا : لايكفي الاعلان الامريكي عن وقف مساندة السعودية في العدوان على اليمن واذا كانت الادارة الامريكيه جادة في احلال السلام، فعليها اصدار قرار دولي بوقف العدوان وفك الحصار عن اليمن برا وبحرا وجوا.

كما طالب عنتر الولايات المتحدة بدفع التعویضات للشعب اليمني لمشارکتها في قتل الیمنيين وتقديم قادة تحالف العدوان -مجرمي الحرب- للعدالة ومحاكمتهم والزام دول العدوان بفتح صندوق لاعادة اعمار اليمن والتعويض عن الضحايا ووقف العدوان والحصار.

وارجع مستشار رئاسة مجلس الوزراء اليمني سبب التراجع الامریکي في مساندة قوی العدوان الى ان قوى الاستكبار وادواتها فشلت في الحرب ولم تحقق اي نتيجة في الميدان، معتبرا ان استمرار العدوان السعودي الامريكي على اليمن سوف يجر المنطقه الى حرب اقليمية طاحنة ويؤدي الى اغلاق مضيق باب المندب وفرض الحصار على العالم وبالتالي سقوط الانظمة الخليجية المشاركة بالعدوان على اليمن.

واضاف عنتر : اذا بقيت هذه الخطوات في حد الاقوال فقط ولم تترجم علی ارض الواقع، فالحل هو الاستمرار بالصمود والثبات وخوض المعركة المصيرية للشعب اليمني، معركة النفَس الطويل حتى تحقيق النصر.

وبدأ العدوان على اليمن في 26 مارس/آذار 2015 ، عندما شنت السعودية عدوانها باسم "عاصفة الحزم" بذريعة إعادة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي الى السلطة، أملا باقتلاع حركة انصار الله اليمنية وحلفائها في بضعة اسابيع والسيطرة على العاصمة صنعاء، غير أن الاسابيع امتدت لسنوات ولم تحسم الحرب التي باتت تبعاتها تطارد الرياض دوليا وتنهكها اقتصاديا وتستنزفها عسكريا.

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