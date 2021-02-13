إقامة المعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات في جزيرة كيش

ويقام هذا المعرض على مساحة 18 الف متر مربع بهدف نقل المعرفة التقنية والخدمات الهندسية والمواد الكيميائية والمحفزات والمعدات، ودعم واستخدام الشركات القائمة على المعرفة، ودعم الصناعات التحويلية، وتطوير البحوث والتقنيات الجديدة، وتعزيز مكانة المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في تطوير صناعة البتروكيماويات وتمويل المشاريع.

وسيتم خلال المعرض عقد 19 اجتماعا تخصصيا ومؤتمرات جانبية تركز على إدخال المنتجات المحلية في البتروكيماويات وتمويل مشاريع البتروكيماويات وبحث دور أسواق رأس المال في صناعة البتروكيماويات.

وتنظم شركة بهاران تدبير كيش، ومنظمة منطقة كيش الحرة، وشركة كيش للاستثمار والتطوير، وشركة الخليج الفارسي القابضة للبتروكيماويات هذا المعرض، وتعتبر جمعية مصنعي معدات صناعة النفط الإيرانية (استصنا) والمعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية الراعيتان الرئيسيتان للمعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات.

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