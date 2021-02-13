١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84227602
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إقامة المعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات في جزيرة كيش

إقامة المعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات في جزيرة كيش

كيش/13شباط/فبراير/ارنا- يقام المعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات بحضور 164 شركة في الفترة بين 15 الى 17 فبراير في مركز كيش الدولي للمعارض.

 ويقام هذا المعرض على مساحة 18 الف متر مربع بهدف نقل المعرفة التقنية والخدمات الهندسية والمواد الكيميائية والمحفزات والمعدات، ودعم واستخدام الشركات القائمة على المعرفة، ودعم الصناعات التحويلية، وتطوير البحوث والتقنيات الجديدة، وتعزيز مكانة المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في تطوير صناعة البتروكيماويات وتمويل المشاريع.

وسيتم خلال المعرض عقد 19 اجتماعا تخصصيا ومؤتمرات جانبية تركز على إدخال المنتجات المحلية في البتروكيماويات وتمويل مشاريع البتروكيماويات وبحث دور أسواق رأس المال في صناعة البتروكيماويات.

وتنظم شركة بهاران تدبير كيش، ومنظمة منطقة كيش الحرة، وشركة كيش للاستثمار والتطوير، وشركة الخليج الفارسي القابضة للبتروكيماويات هذا المعرض، وتعتبر جمعية مصنعي معدات صناعة النفط الإيرانية (استصنا) والمعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية الراعيتان الرئيسيتان للمعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات.

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