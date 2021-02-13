برلماني ایراني: زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى روسيا كانت لتمتين العلاقات الثنائية

واشار فرهنكي اليوم السبت في مؤتمر صحفي الى زيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قالیباف لروسيا واضاف ان الزيارة كانت مقررة منذ الايام الاولى لعمل الدورة الجديدة للمجلس وتمت ضمن الوقت المحدد لها وتم خلالها مناقشة قضايا مهمة وكذلك نقل رسالة قائد الثورة الى الرئيس الروسی فلادیمیر بوتين .

وبين فرهنكي ان الرسالة ارسلت في ظروف خاصة وقال : تم بحث مواضيع مهمة خلال الزيارة منها الاتفاق النووي والعلاقات مع الشرق والمصالح الوطنية للبلدين .

واوضح ان الزيارة تخللها تسعة لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس ورجال الاعمال والمفكرين والايرانيين المقيمين في روسيا .

وتقرر متابعة ما اتفق عليه بين ايران وروسيا من خلال لجنة تضم اعضاء من البلدين .

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