صانع الأفلام الوثائقية: إيران مهد البشریة

وافادت ارنا الیوم السبت ان بيتر لاتزكو قدم في فيلمه بعنوان "إيران من الفوق" والذي سيبث قريبا على شبكة آرتي، أبعادا مختلفة من التنوع الثقافی وکذلک ما تتمتع بها ایران من الحضارة والتاريخ والرياضة والعمارة.

وبحسب التقرير ، سيُعرض الفيلم يومي 15 و 16 فبراير على قناة آرتي ، وهي شبكة تلفزيونية فرنسية ألمانية لها حضور كبير في مجالی الثقافة والفن.

ويصور هذا الفيلم الوثائقي الجمال المذهل للمناظر الطبيعية الإيرانية من خلال زیارة مختلف المناطق فیها شملت 800 کیلومتر کما یعرض الخصائص الاخلاقیة البارزة لدی الایرانیین خاصة حسن الضیافة.

واعلن لاتزکو إن الهدف من صنع هذا الفیلم هو التعریف بجمال ایران لتغییر وجهة نظر خاطئة وغیر عادلة تجاهها.

ويسلط الفيلم الضوء على تقاليد ایران المتجذرة علی مدی العصور و التی تکشف عن تراثها الغني والمتنوع الذی یقوم علیه المجتمع الایرانی.

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