تسجيل 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 7 الاف و120 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و510 الفا و873 شخصا؛ من بينهم 3720 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 291 الفا و 726 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 74 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 883شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 993 الفا و 224 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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