١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84227855
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تسجيل 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 74حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/13شباط/فبرایر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و510 الفا و873 شخصا، وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و883 شخصا.

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 7 الاف و120 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و510 الفا و873 شخصا؛ من بينهم 3720 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 291 الفا و 726 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 74 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 883شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 993 الفا و 224 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى ** 3276

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