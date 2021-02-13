١٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84227925
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أستاذ ايراني ضمن قائمة أفضل العلماء في العالم

أستاذ ايراني ضمن قائمة أفضل العلماء في العالم

كرمانشاه/13 شباط/فبراير/ارنا-قال مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية بجامعة كرمانشاه الصناعية إن الدكتور "أمين شهسوار" ، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة كرمانشاه الصناعية (غرب ايران) أُدرج في قائمة واحد بالمائة من أفضل العلماء في العالم.

وأضاف الدكتور "محمود حشمتي" في مقابلة مع وكالة (إرنا) للانباء  اليوم السبت: وفقًا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الاستشهادات ESI في 21 يناير 2021 ، فإنه تم ادراج الدكتور "أمين شهسوار" عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة كرمانشاه الصناعية في قائمة واحد بالمائة من أفضل العلماء في العالم في فئة الهندسة.

وقال وفقا لهذا التقرير فقد تمكن عضو هيئة التدريس لجامعة كرمانشاه الصناعية مع 942 استشهادًا بالمقالات المنشورة  من الحصول على النصاب القانوني المطلوب لدخول قائمة أفضل واحد بالمائة من المؤلفين العالميين في مجال الهندسة وأدخل هذه القائمة .

وقال انه يعتبر الاقتباس اليوم أهم مؤشر لتحديد فاعلية البحث على المستوى الدول  لذلك  فإن الادراج من بين أفضل الباحثين بنسبة واحد في المائة في العالم يتطلب استخدام الاستراتيجيات المناسبة مع مضاعفة الجهد والمثابرة.

واضاف حشمتي ان محدودية عدد الأساتذة الذين تم إدراجهم في هذه القائمة  وهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرائدة في البلاد يؤكد هذا الادعاء. 
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