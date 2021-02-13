مسؤول : لاخسائر جراء الزلزال بقوة 4.9 ريختر قرب الحدود الشمال غربية للبلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اوضح "امير عباس جعفري" : ان هذا الزلزال وقع على بعد 68 كم من مدينة بازركان الحدودية (في اذربايجان الغربية)، دون ان ترد اية اضرار ناجمة عنه.

واضاف : ان الحادث ضرب المنطقة الحدودية بين ارمينيا وتركيا وحدث خارج مدينة بارزكان الحدودية.

وكان مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابع لجامعة طهران اعلن في وقت سابق من اليوم، ان هذا الزلزال الذي شعر به اهالي محافظة اذربايجان الغربية ايضا، وقع في الساعة الثانية و59 دقيقة و21 ثانية من عصر اليوم، وعند التقاء خطي الطول الشرقي :44:42 والعرض الشمالي 40:01، وفي عمق 5 كم من سطح الارض.

وبحسب المصدر نفسه، فأن اقرب المدن الايرانية الى مركز الزلزال بقوة 4.9 ريختر بالقرب من الحدود الشمال غربية للبلاد اليوم، هي مدينة بازركان على بعد 68 كم، واواجيق على بعد 78 كم، وماكو التي تبعد عنه 79 كم .

انتهى ** ح ع