خبير باكستاني : مناورة الامن.. فرصة لتطوير التعاون بين ايران وباكستان

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها القائد البحري الباكستاني لمراسل "ارنا" على هامش المؤتمر الدولي التاسع للملاحة البحرية الذي بدا اعماله في مدينة كراتشي اليوم بمشاركة وفد عن القوات المسلحة الايرانية.

واضاف "الادميال عباس" : ان القوة البحرية الباكستانية تفخر باستضافتها للوفد العسكري الايراني خلال "مناورة الامن 21" البحرية متعددة الجنسيات، وتعتبر حضوره اقرارا بالعلاقات التاريخية والاخوية القائمة بين حكومة وشعب باكستان مع نظيرهما الايرانيين.

ولفت الى ان الرسالة الرئيسية لهذه المناورة هي "تعزيز الامن الجماعي من اجل التغلب على التحديات المماصلة ولاسيما اختبار طاقات الدول الساحلية المشاركة لمعالجة المشاكل الراهنة على صعيد البحار".

واضاف : ان الامن المستديم داخل المحيط الهندي يحظى باهمية ستراتيجية ونحن نعتقد بان حضور الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه المناورة يتيح فرصة مواتية لتوسيع التعاون البحري بين طهران واسلام اباد والتاكيد على العزيمة المشتركة لتعزيز الامن داخل المحيط الهندي.

ودعا هذا القائد البحري الباكستاني، الى تطوير الامكانيات والطاقات في مينائي جابهار (شمال شرق ايران) وغوادر الباكستاني "اللذين يجمع بينهما اتفاق التوامة"، واتاحة فرص التعاون المتبادل والبناء بين الجانبين.

وبدات اليوم السبت اعمال المؤتمر الدولي التاسع للملاحة البحرية في مدينة كراتشي بمشاركة وفد عسكري ايراني وكبار المسؤولين الباكستانيين، وسيختم اعماله يوم غد الاحد.

وبالتزامن مع هذا المؤتمر، بدات مناورة الامن الدولية بمدينة كراتشي ايضا، تحت شعار "جنبا الى جنب من اجل السلام" والتي تستمر لغاية السادس عشر من فبراير الحالي.

انتهى ** ح ع