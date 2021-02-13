محافظ خراسان الرضوية يستجيب لطلب والي هرات

وفي تصريح لمراسل إرنا مساء اليوم (السبت)، أضاف معتمديان، تم تشكيل لجنة الطوارئ في محافظة خراسان الرضوية، بسبب نقص المرافق والإمكانيات اللازمة في أفغانستان، وتم إرسال عدد من قوات الإنقاذ الأكثر تمرسا في العمل الميداني إلى المنطقة المتضررة إلى جانب عدة مروحيات إنقاذ وسيارات إسعاف ومعدات إطفاء، بناء على طلب من حاكم هرات في أعقاب الإنفجار.

وأضاف معتمديان: لم يتم بعد الحصول على معلومات دقيقة عن حجم الأضرار والخسائر التي سببها هذا الانفجار الرهيب، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور توفرها.

ووقع ظهر اليوم، انفجار كبير في جمرك اسلام قلعة الافغاني المحاذي لمنفذ دوغارون الايراني.

وافاد المتحدث باسم جمارك دوغارون في مدينة تايباد الايرانية شرقي محافظة خراسان الرضوية روح الله لطيفي، ان شاحنة لنقل الغاز انفجرت عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي في جمارك اسلام قلعة داخل الاراضي الافغانية.

وأوضح لطيفي، بأن ادارة جمارك دوغارون قامت باخلاء الحدود المشتركة ( منفذ دوغارون) من الشاحنات والسيارات وتعطيل الحدود حتى إشعار آخر لدرء المخاطر المحتملة.

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