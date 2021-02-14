سلطات البحرين تقمع كل أشكال المعارضة بعد عقد من احتجاجات 2011

وقال جواد فيروز ، الزعيم المنفي السابق لجمعية الوفاق المحظورة الآن، والذي جُرد من جنسيته بسبب عمله السياسي في عام 2012: “كانت تلك بداية العصر المظلم”.

توقف موقع ويب خاص باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي استضاف تقريراً مستقلاً عن احتجاجات 2011 والقمع الحكومي الذي أنهى الاحتجاجات، بشكل غامض قبل استعادته يوم الخميس.

ووصفت الحكومة المشكلة بأنها “خلل فني” دون الخوض في التفاصيل.

لأسابيع بدأت في 14 فبراير 2011، احتشد الآلاف في الشوارع في جميع أنحاء البحرين، للمطالبة بحقوق سياسية أكبر.

تتذكر نزيهة سعيد، مراسلة في قناة إخبارية فرنسية في ذلك الوقت: “لقد كان الأمر ساحقًا”.

ووصفت الأيام العصيبة في دوار اللؤلؤة، المركز الرمزي للعاصمة المنامة، الذي دمرته السلطات فيما بعد: “لم أرَ شيئًا كهذا من قبل. لقد نسي الناس أننا كنا مملكة خليجية تدعمها أنظمة ملكية قوية”.

وقالت سعيد، إنه سرعان ما سارت الأمور على ما يرام.

تكميم الأفواه

حاولت القوات الأمنية تفريق الاعتصام، ردا على الاحتجاجات بسيول الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفي بعض الحالات بالرصاص الحي.

أطلقت الشرطة النار على متظاهرة في رأسها على بعد 20 مترا فقط أمام عينيها. وقالت إنها اعتقلت وتعرضت للضرب لإخبارها الصحفيين الأجانب بما شاهدته.

وقالت سعيد، التي تعيش الآن في المنفى في برلين، إنها لا تستطيع العودة إلى الوطن.

وفرضت البحرين عليها غرامة قدرها 2650 دولارًا في عام 2017 بسبب عملها ببطاقة صحفية صادرة عن الحكومة.

وفي الوقت نفسه، رفضت الحكومة اعتماد اثنين من صحفيي وكالة أسوشيتد برس ومنذ ذلك الحين فرضت قيودًا مشددة على تأشيرات الدخول لتغطية أخبار البحرين.

ومع تصاعد العنف خلال الأسابيع في فبراير 2011 ، تصاعدت المظاهرات لتصبح حركة شعبية تعبر الانقسامات الطائفية.

تحولت الدعوات إلى الإصلاح الدستوري إلى مطالب بتفكيك البنية السياسية للبلاد.

الاستعانة بالخارج

لجأ النظام الملكي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة، ودعوة القوات الأجنبية لسحق الاحتجاجات.

بعد حملة القمع ، أمر الملك حمد لجنة معترف بها دوليًا من فقهاء وعلماء برئاسة أستاذ القانون الراحل شريف بسيوني بالتحقيق.

والتقرير الناتج المكون من 500 صفحة، والمبني على أكثر من 5100 مقابلة مع متظاهرين وسكان، يصف سجونًا مليئة بالتعذيب، وعشرات من الاعتقالات التعسفية وانتزاع اعترافات قسرية ضد أولئك الذين تم القبض عليهم.

وأكد التقرير أن المعتقلين تعرضوا للضرب وأجبروا على تقبيل صور الملك ورئيس الوزراء.

بعد عقد من الزمان ، يقول النشطاء داخل البحرين وفي المنفى إن بلادهم أقل حرية بكثير مما كانت عليه في عام 2011.

وسرعت الحكومة من حملتها القمعية التي تصور انتقاد حكمها على أنها مؤامرة إيرانية لتقويض البلاد.

ألقت البحرين باللوم على إيران في إثارة احتجاجات عام 2011 أيضًا ، على الرغم من أن تقرير بسيوني وخبراء آخرين لم يجد أي دليل على ذلك.

وتنفي طهران بشدة مزاعم التدخل في البحرين.

قبل الذكرى السنوية لأحداث 2011، لم يستجب المسؤولون البحرينيون للطلبات المتكررة من قبل وكالة أسوشيتد برس للتعليق.

محاكمات جماعية

منذ عام 2011، لم تستهدف السلطات الجماعات السياسية والزعماء الدينيين الشيعة فحسب، بل استهدفت أيضًا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين على الإنترنت.

وأصبحت المحاكمات الجماعية شائعة. تم تفكيك الأحزاب السياسية. وأصبح جمع الأخبار المستقلة في الجزيرة شبه مستحيل.

حتى تغريدة واحدة يمكن أن تؤدي إلى السجن. على الرغم من أن دستور البحرين يضمن للمواطنين حرية التعبير.

نبيل رجب، أحد أبرز قادة احتجاجات عام 2011، لم يُطلق سراحه إلا العام الماضي في الحبس المنزلي بسبب وباء فيروس كورونا بعد أن قضى سنوات من عقوبة بالسجن.

مراقبة التغريدات

مع تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي، أعلنت الحكومة أنها ألقت القبض على أكثر من 40 شخصًا بزعم نشرهم شائعات حول الفيروس و “تعكير صفو الأمن العام”.

وفي الخريف الماضي، كما يقول النشطاء، بحثت السلطات على الإنترنت عن تغريدات معارضة في أعقاب وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين في عام 2011 هو استقالة الأمير خليفة ومحاكمة بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال رجل بحريني، وهو صحفي سابق رفض الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إنه زُج به في السجن لمدة أسبوعين بعد أن نشر آية قرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي قالت قوات الأمن إنها تشير إلى أنه كان يشعر بالشماتة لوفاة رئيس الوزراء.

وقال أحد المعتقلين في نفس الزنزانة أنه نشر بعض الأشعار المشحونة بالسياسة، في حين قام شخص آخر بتغريد عبارة “صباح الخير”.

وقال الرجل البالغ من العمر 47 عامًا: “منذ عام 2011 نتراجع فقط. الآن، المعنى الوحيد للمعارضة في البحرين هو محاولة توثيق اعتقالات أصدقائك”.

*الاندبندنت: القمع الحكومي في البحرين أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في الماضي

بدورها نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا استعرضت فيه مآلات الاحتجاجات الشعبية في البحرين بعد مرور عشر سنوات على اندلاعها من وسط المنامة احتجاجا على استبداد نظام الحكم.

وجاء في المقال، للكاتب باتريك كوكبيرن، بحسب “بحريني ليكس”، أن ثورة البحرين استلهمت من روح الثورات التي اجتاحت المنطقة العربية، حيث تمت الإطاحة بحكام مستبدين بعدما خرج ملايين المتظاهرين في الشوارع وهم يهتفون “الشعب يطالب بإسقاط النظام”.

أكثر قسوة وقمعية

ويستذكر قول الشاعرة آيات القرمزي البالغة من العمر 20 عامًا، وهي تتحدث أمام الآلاف من المحتجين في المنامة، عاصمة البحرين: “نحن الذين سنقتل الإذلال والبؤس”.

وأضافت: “نحن الشعب الذي سيدمر أسس الظلم”.

لكن هذه الأسس، بحسب الكاتب، كانت أقوى مما كانت تأمل القرمزي.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في البحرين يوم 14 فبراير وتركزت في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة.

استمر المتظاهرون لمدة شهر “قبل أن يتم سحقهم بوحشية من قبل قوات الأمن البحرينية المدعومة بـ 1500 جندي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

تم القبض على آيات، وهي معلمة متدربة، وسجنها وضربها بكابل كهربائي وتهديدها بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولم يطلق سراحها إلا بعد احتجاج دولي.

عانى آخرون في البحرين أسوأ بكثير. ومات بعضهم تحت التعذيب وفقًا للجنة تحقيق دولية. كان الأطباء في المستشفى الذي عالج المتظاهرين المصابين هدفًا خاصًا للمحققين من الأجهزة الأمنية البحرينية.

تلفيق تهم للمتظاهرين

وقال أحد المستشارين الذي تعرض للضرب المبرح على مدى أربعة أيام: “كان الأمر غريباً. لقد أرادوا إثبات أن كل أعمال العنف جاءت من المتظاهرين أو من المستشفى”.

وطالبوه بالاعتراف بإلقاء دماء من بنك الدم في المستشفى على المتظاهرين المصابين من أجل تضخيم إصاباتهم. كما زعموا أن قطعة معقدة من المعدات الطبية كانت في الواقع جهازًا سريًا لتلقي الطلبات من إيران.

*تظاهرات متواصلة في كافة أنحاء البحرين عشية الذكرى العاشرة للاحتجاجات

وكان البحرينيون قد انتظموا في مظاهرات متجددة في أنحاء المملكة عشية الذكرى العاشرة للاحتجاجات الشعبية ضد نظام الحكم في البحرين وحملته القمعية على النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

ونزل المتظاهرون، إلى شوارع غرب العاصمة المنامة، يحملون صوراً للزعيم الديني الشيخ عيسى قاسم، والمعارضين السياسيين المسجونين، والضحايا على يد قوات النظام.

ودعوا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

المطالبة بنظام عادل

وطالب المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية النظام بالتخلي عن السلطة والسماح بإقامة نظام عادل يمثل جميع طبقات المجتمع.

وفي أماكن أخرى في قريتي أبو صيبع والشاخورة الشماليتين، أعربت مجموعات من المتظاهرين الشباب عن تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية. ورسموا جداريات مناهضة للنظام على الجدران.

وفي السياق، أشعل شبان إطارات سيارات في قرية العكر الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب العاصمة احتجاجا على ذلك.

وأطلق “ائتلاف شباب الثورة” في البحرين تحركات في الذكرى العاشرة للانتفاضة.

ودعت القوى المعارضة “جمعية الوفاق الإسلامية، تيار الوفاء الإسلامي، إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، حركة حق، حركة أحرار البحرين، جمعية أمل، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص” إلى الاستعداد والتأهب لإحياء هذه الذكرى التاريخية على جميع الأصعدة الميدانية.

وكانت قوى المعارضة أعلنت أيضاً عن الشعار الموحد لفعاليات الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة في البحرين تحت عنوان “ثبات حتى النصر”.

استنفار أمني

وانتشرت قوات النظام بكثافة في جميع أنحاء البلاد خلال الاسبوع الماضي، بما في ذلك منطقة الجفير في المنامة بالإضافة إلى قريتي المعامير والسنابس، عشية ذكرى الثورة.

اعتقالات عشوائية

وردّت السلطات الأمنية بشن حملة اعتقالات عشوائية في مناطق متفرقة من البلاد، في محاولة استباقية لردع المتظاهرين عن الانخراط في التظاهرات المرتقبة.

ويتم تنظيم المظاهرات في البحرين بشكل منتظم منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في منتصف فبراير 2011 ومع ذلك، بذلت السلطات جهودًا كبيرة لتضييق الخناق على أي علامة معارضة.

في 14 مارس 2011، تم نشر قوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساعدة البحرين في حملتها القمعية.

وفي 5 مارس/ آذار 2017، وافق البرلمان البحريني على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في إجراء انتقده نشطاء حقوق الإنسان الذين وصفوه بأنه يرقى إلى مستوى فرض الأحكام العرفية غير المعلنة في جميع أنحاء البلاد.

وصدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على الإجراءات الصارمة في 3 أبريل / نيسان 2017.

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