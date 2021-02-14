وزير الزراعة الايراني يؤكد ضرورة تطوير التعاون مع منظمة "الفاو"

وقال خاوازي خلال تقديمه رسول زارع بصفة مندوب ايران الدائم لدى منظمة "الفاو" يوم امس السبت: لو كانت لنا افضل مرتبة في افضل المواقع الدولية من دون تقدم في القطاع الزراعي فان مثل هذه المرتبة ستكون عديمة الفائدة للبلاد.

واضاف: ان علاقة مندوب ايران في منظمة "الفاو" يجب ان لا تنقطع مع وزارة الجهاد الزراعي ونحن بحاجة الى تحليلات عن الاغذية في المستقبل لرسم الخطوط العامة.

وقال وزير الجهاد الزراعي: ان العلاقة والتعاون بين ايران ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة يجب ان تستمر.

يذكر ان رسول زارع الذي كان قد تولى في فترات سابقة رئاسة منظمة الاعشاب الطبية ومساعد شؤون الابحاث والتكنولوجيا بمنظمة الابحاث والتعليم والترويج الزراعي وكذلك نائب رئيس هذه المنظمة، قد تم تعيينه مندوبا رسميا للجمهورية لاسلامية الايرانية في منظمة "الفاو".

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