سباهان اصفهان يتصدر الدوري الايراني بفوزه على استقلال طهران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في استاد "نقش جهان" في اصفهان سجل سجاد شهباز زاده الهدف الاول لسباهان في الدقيقة 14 ومن ثم عزز سروش رفيعي رصيد سباهان بهدف ثان في الدقيقة 35.

وبهذا الفوز رفع سباهان رصيده الى 28 نقطة ليتقدم الى الصدارة بفارق نقطتين أمام استقلال طهران الثاني.

وفي المباريات الاخرى التي جرت السبت فاز المنيوم اراك على نفط مسجدسلیمان 2-1 ، وماشین‌ سازي تبریز على صنعت نفط آبادان 1-0 ، وكل كهرسیرجان على نساجي مازندران 2-1 ، وفولاد خوزستان على شهر خودرو 2-0 .

ويحتل سباهان الصدارة برصيد 28 نقطة يليه استقلال طهران بـ 26 نقطة ومن ثم برسبوليس وله 24 نقطة (مباراتان اقل) وفولاد خوزستان 23 نقطة وصنعت نفط آبادان 23 نقطة ايضا.

وسيخوض برسبوليس مباراته اليوم الاحد امام بيكان وفي حال فوزه سيتقدم الى المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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