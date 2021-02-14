١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:٠٦ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84228566
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والي هرات يشيد بمساعدة ايران في إطفاء الحريق بجمرك اسلام قلعة

والي هرات يشيد بمساعدة ايران في إطفاء الحريق بجمرك اسلام قلعة

كابل/14شباط/فبراير/ارنا- اشاد والي هرات الأفغانية خلال لقائه محافظ خراسان الرضوية بمساعدة ايران في اطفاء الحريق الذي اندلع في جمرك "اسلام قلعة" بافغانستان.

وأفادت ارنا اليوم الاحد ان "عبد الوحيد زاهد قتالي" اعرب خلال اللقاء عن شكره لمساعدة ايران في اطفاء الحريق الذي اندلع في جمرك اسلام قلعة في افغانستان المقابل لجمرك دوغارون في محافظة خراسان الرضوية في شمال شرق ايران .
وأعرب زاهد قتالي عن تقديره لتعاون محافظ خراسان الرضوية وتنسيق قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هرات بإرسال أطقم إطفاء من محافظة خراسان إلى جمرك إسلام قلعة.
يذكر ان شاحنة لنقل الغاز انفجرت ظهر امس السبت في جمرك اسلام قلعة داخل الاراضي الافغانية وادى الى اندلاع الحريق فيه.

ويقع جمرك دوغارون في مدينة تايباد الايرانية شرقي محافظة خراسان الرضوية وعلى بعد 18 كم من الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان.

وقامت ادارة جمارك دوغارون اثر الحادث باخلاء الحدود المشتركة ( منفذ دوغارون) من الشاحنات والسيارات وتعطيل الحدود حتى إشعار آخر لدرء المخاطر المحتملة.

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