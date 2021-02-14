إنتاج الحديد الإسفنجي في ايران يتجاوز 25.5 مليون طن

وکانت للشركات الكبرى في مجال التعدين والصناعات المعدنية حصة كبيرة لانتاج الحديد الاسنفنجي بما فيها شركة مباركة للصلب و شركة كل كهر.

كما بلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في ديسمبر 2020 مليونين و 196 ألف و 790 طن، وكان أعلى إنتاج في شهر ديسمبر لشركة المباركة للحديد حيث بلغ 345 الف و895 طن.

**إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم في انتاج الحديد الإسفنجي

تظهر دراسة إحصائية أن إيران ، بإنتاجها 27 مليون و 907 ألف طن من الحديد الإسفنجي ، احتلت المرتبة الثانية في العالم بعد الهند في العام الماضي.

وتعد إيران ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند.

انتهى** 1453