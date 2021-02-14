١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84228658
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إنتاج الحديد الإسفنجي في ايران يتجاوز 25.5 مليون طن

إنتاج الحديد الإسفنجي في ايران يتجاوز 25.5 مليون طن

طهران/14 شباط/فبراير/ارنا-بلغ إنتاج الحديد الإسفنجي خلال الاشهر ال10 الماضية من العام الحالي الايراني (ینتهی فی 21 مارس2021) 25 مليونا و 554 ألف و 399 طن بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وکانت للشركات الكبرى في مجال التعدين والصناعات المعدنية حصة كبيرة لانتاج الحديد الاسنفنجي بما فيها شركة مباركة للصلب و شركة كل كهر.

كما بلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في ديسمبر 2020 مليونين و 196 ألف و 790 طن، وكان أعلى إنتاج في شهر ديسمبر لشركة المباركة للحديد حيث بلغ  345 الف و895 طن.

**إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم في انتاج الحديد الإسفنجي

تظهر دراسة إحصائية أن إيران ، بإنتاجها 27 مليون و 907 ألف طن من الحديد الإسفنجي ، احتلت المرتبة الثانية في العالم بعد الهند في العام الماضي.

وتعد إيران ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند.

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