عدد من الدول المجاورة تقدمت بطلبات لشراء الكمامات المنتجة في ايران

وأضاف حبيب أمين زاده، في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الأحد، نظرًا لطلب الأسواق الخارجية، خاصة في العراق وسوريا وجمهورية أذربيجان، تم تقديم طلب من هذه الدول لشراء الكمامات التي تنتج في اذربايجان الشرقية معلنا الموافقة على هذه الطلبات.
وأضاف أمين زاده: ان الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة تسهم في إنتاج المطهرات والكمامات.
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تبريز/14 شباط/فبراير/ارنا- قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب) "حبيب أمين زادة" : ان دول الجوار تقدمت بطلبات لشراء الكمامات فائضة الإنتاج للمحافظة.
وأضاف حبيب أمين زاده، في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الأحد، نظرًا لطلب الأسواق الخارجية، خاصة في العراق وسوريا وجمهورية أذربيجان، تم تقديم طلب من هذه الدول لشراء الكمامات التي تنتج في اذربايجان الشرقية معلنا الموافقة على هذه الطلبات.
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