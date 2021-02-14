عدد من الدول المجاورة تقدمت بطلبات لشراء الكمامات المنتجة في ايران

وأضاف حبيب أمين زاده، في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الأحد، نظرًا لطلب الأسواق الخارجية، خاصة في العراق وسوريا وجمهورية أذربيجان، تم تقديم طلب من هذه الدول لشراء الكمامات التي تنتج في اذربايجان الشرقية معلنا الموافقة على هذه الطلبات.

وأضاف أمين زاده: ان الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة تسهم في إنتاج المطهرات والكمامات.

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