تألق البعثة الايرانية في المسابقات الدولية للمكفوفين في دبي

وتمكن اللاعب الايراني لالعاب القوى بهزاد عزيزي من تحطيم الرقم القياسي في قسم رمي الرمح بفوزه بميدالية ذهبية في هذه البطولة. کما حقق مهدي مرادي المركز الاول وفاز بالميدالية الذهبية في نهائي الوثب الطويل للرجال بفئة 13 ، عبر تسجيل 6.57 أمتار.

وحصل اللاعب الايراني مهدي أولاد، بميداليتين ذهبيتين في رمي القرص في فئة B11.

وفازت العداءة الایرانیة هاجر صفر زاده بالميدالية الفضية في سباق 400 متر للسيدات.

كما احرز سامان باكباز الميدالية الفضية في منافسات ألعاب قوى ورمي القرص.

واحتل وحيد علي نجيمي المركز الثالث في سباق 400 متر برقم قياسي بلغ 50 ثانية و 41 جزء من مائة من الثانية وفاز اللاعب الايراني مسعود حيدري بالميدالية البرونزية في قسم رمي الرمح.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الايراني في اليوم الأخير من المسابقات رصيده في البطولة إلى 9 ميداليات، 4 منها ذهبية و2 منها فضية و3 منها برونزية.

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