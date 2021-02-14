القوة البرية للجيش تختبر صاروخاً ذكياً بمدى 300 كيلومتر

واشار قائد القوة البرية للجيش الايراني "العميد كيومرث حيدري" على هامش المهرجان الوطني الثاني لاحياء ذكرى الشهيد نامجو التابع للقوة البرية للجيش الايراني الذي أقيم في مقر القوة صباح اليوم الأحد أشار إلى قدرة القوات البرية للجيش في مجال المدفعية وراجمات الصواريخ.

وقال إن وحدة صاروخ القوة البرية للجيش قامت باختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر في إحدى مناطق البلاد.

وحول الإحداثيات التشغيلية لهذا الصاروخ قال العميد حيدري ان هذا الصاروخ يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف الظروف الجوية.

واضاف اننا نحاول أن تكون أسلحتنا في هذا المجال آلية وذكية ودقيقة.

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