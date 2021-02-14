%70 من الإيرانيين یتلقون لقاح کورونا حتی نهاية الخريف المقبل

واضاف قانعي ان ایران تحتاج إلى 160 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي لتطعيم الشعب الإيراني مشیدا بجودة وكفاءة لقاح إيراني لفیروس كورونا مقارنة باللقاحات الأخرى.

يذکر أنه انطلقت الاسبوع الماضي حملة التطعيم ضد كورونا في مختلف المدن الايرانية بما فيها العاصمة طهران مع إعطاء الأولوية لموظفي اقسام العناية المركزة في المراكز الصحية. وکان وزير الصحة والتعليم الطبي "سعيد نمكي" اعلن ان حملة التطعيم ضد كورونا انطلقت بشكل متزامن في 625 مستشفى في البلاد حيث يتلقى الاطباء والكوادر الصحية في قسم العناية المركزة في المستشفيات اللقاح ضد كورونا ثم سيتلقي كبار السن والمرضى اللقاح وتستمر الحملة لتشمل اكثر من 70 في المئة من ابناء الشعب الايراني.

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