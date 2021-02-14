الفيلم الإيراني "شاهين" يفوز بجائزة أفضل فيلم اجتماعي في مهرجان هندي

واحرز الفيلم الإيراني "شاهين"، من إخراج سالار طهراني، وللكاتب "مهران رنجبر" وإنتاج "آرش سجادي حسيني وعلي كلبهاران"، بجائزة أفضل فيلم اجتماعي في مهرجان بهارات السينمائي الدولي في الهند.

ويشارك هذا الفيلم أيضًا في مهرجان "كبك" (Gbeck) السينمائي في كندا ومهرجان "ال تي يو اي" (LTue) السينمائي في الولايات المتحدة.

ويشارك في تمثيل هذا الفيلم، عليرضا كمالي، وكلاره عباسي، ومهران رنجبر، وبهار نوحيان، وفرزين محدث، وإحسان أماني، وريحانة رضي، وهادي إلياس، ورامتين خيرخواه، وآريا نادري بور وأرش كلهر.

انتهى**3276