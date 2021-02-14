مؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الدولي يبدا اعماله مساء اليوم

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية لللانباء (ارنا)، ان هذا المؤتمر الدولي يستضيف جمعا من ابرز الشخصيات الاسلامية والعربية في ايران وخارجها.

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان اهم محاور المؤتمر الدولي لـ "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية" هي كالتالي :

1 ـ الأبعاد الفكرية والمعتقدات وسمات شخصية الشهيد سليماني

2 ـ دور الشهيد سليماني في ثقافة وخطاب المقاومة

3ـ الشهيد سليماني النظام الإقليمي والعالمي

4 المجتمع المثالي للحضارة الإسلامية الجديدة في الصورة المواتية للشهيد سليماني

5 دور الشهيد سليماني في بناء الأمن والعدالة والسلام في المنطقة والعالم

انتهى ** ح ع