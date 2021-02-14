القنصل العام الايراني في السليمانية يلتقي نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان العراق

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، كتب شوشتري : انني التقيت عصر السبت بالعميد "جتو صالح" نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان العراق.

ونوه القنصل العام الايراني في تغريدته، الى الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة المركزي العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق حول الاجراءات ذات الصلة بالاعتراف الرسمي لمعبر "سيرانبند" الحدودي.

كما اكد الجالنبان في هذا اللقاء، ضرورة حل مشاكل الحدود المشتركة بين ايران واقليم كردستان العراق، وبما يصب في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجابين.

انتهى ** ح ع

