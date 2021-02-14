الادميرال سياري : المناورة البحرية المشتركة مع روسيا تجسّد اقتدار قواتنا المسلحة

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اوضح "الادميرال سياري"، ان هذه المناورات هي الثانية من نوعها التي تجري بصورة مشتركة بين إيران وروسيا جنوبي البلاد، وبهدف تعزيز الأمن في شمال المحيط الهندي.

واضاف القائد العسكري الايراني : ان هذه المناورات المشتركة التي تضم القوة البحرية الروسية القوية والقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري، تحمل رسالة واضحة من أن "القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت مستوى القوى البحرية العالمية من حيث المعدات والقوى البشرية والتقنية والتكتيكات والتوجيه والقيادة واجهزة الاتصال والحصول على المعدات الحديثة".

كما تطرق المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايرانيي، إلى التهديدات المختلفة التي واجهت ايران من جانب دول غير اقليمية، والخطط التي وضعها الاعداء في هذا الصدد منذ انتصار الثورة الاسلامية وحتى يومنا الحاضر؛ مؤكدا ان جميع هذه المؤامرات باءت بالفشل.

وحول اسباب هزيمة الأعداء المستديمة، لفت الادميرال سياري بأن ذلك يعود الى اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوة الرادعة للقوات المسلحة الايرانية؛ مشددا على ضرورة تعزيز هذا الاقتدار ومواصلة المضي على نهج التقدم العلمي والتقني في هذا السياق.

وخلص الادميرال سياري الى القول : ان القوات المسلحة الايرانية ولاسيما الجيش، حقق الاقتدار وبلغ مدارج العزة في اطار المهام الموكلة اليه للدفاع عن وحدة الاراضي واستقلال البلاد، وبالتاكيد هو على اهبة الاستعداد للرد على التهديدات الراهنة والمستقبلية.

انتهى ** ح ع

