عدة دول تعلن استعدادها للمشاركة في المراحل المقبلة للتطعيم بلقاح كورونا الإيراني

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم (الأحد)، أضاف صالحي، "أعلنت دولتان أو ثلاث دول على الأقل عن إستعدادها للمشاركة في المرحلتين الثانية والثالثة من هذه الدراسات، أي بعبارة أخرى سيتم إجراء المراحل التالية من هذه الإختبارات كجزء من عملية التطعيم في هذه الدول".

وتابع: إذا ما تم توفير البنية التحتية الضرورية للإنتاج الضخم للقاح، فمن المحتمل جدا أننا سنكون قادرين على المساعدة في تطعيم دول أخرى من خلال المشاركة في هذا المشروع.

وأضاف المسؤول عن مشروع الدراسات السريرية للقاح "كوو إيران بركت": من المتوقع أن يدخل هذا المنتج مرحلة التطعيم العام في أواخر الربيع إذا نجح في الحصول على الرخص اللازمة.

يذکر أن حملة التطعيم ضد كورونا في مختلف المدن الايرانية بما فيها العاصمة طهران انطلقت الثلاثاء الماضي مع إعطاء الأولوية لموظفي اقسام العناية المركزة في المراكز الصحية.

وکان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، اعلن ان حملة التطعيم ضد كورونا انطلقت بشكل متزامن في 625 مستشفى في البلاد حيث يتلقى الاطباء والكوادر الصحية في قسم العناية المركزة في المستشفيات اللقاح ضد كورونا ثم سيتلقي كبار السن والمرضى اللقاح وتستمر الحملة لتشمل اكثر من 70 في المئة من ابناء الشعب الايراني.

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