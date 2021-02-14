انطلاق مؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الدولي

وافادت وكالة "ارنا" ان المؤتمر بدا بكلمة الافتتاح لنائب الامين العام لحزب الله "الشيخ نعيم قاسم"، ومشاركة جمع غفير من ابرز الشخصيات الاسلامية والثقافية في ايران وخارجها.

وتجدر الاشارة هنا، الى المحاور الرئيسية لمؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الدولي، والتي جاءت كالتالي :

1 ـ الأبعاد الفكرية والمعتقدات وسمات شخصية الشهيد سليماني

2 ـ دور الشهيد سليماني في ثقافة وخطاب المقاومة

3ـ الشهيد سليماني النظام الإقليمي والعالمي

4 المجتمع المثالي للحضارة الإسلامية الجديدة في الصورة المواتية للشهيد سليماني

5 دور الشهيد سليماني في بناء الأمن والعدالة والسلام في المنطقة والعالم

انتهى ** ح ع

