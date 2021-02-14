مظاهر الحب الإلهي كانت تشع من وجنات الشهيد سليماني وقلبه

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام في مؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الدولي الذي بدا اعماله مساء اليوم (الأحد).

وأضاف آية الله رمضاني في كلمته، "كان الشهيد سليماني متمسكا بالمبادئ الأخلاقية، كما كان ملتزما بهذه الأيديولوجية ومتطلباتها بصورة عملية، التي ترتقي بالإنسان إلى هدفه وغايته.

وشدد على ضرورة الحصول على جميع الآليات ومتطلبات الحضارة الإسلامية، مؤكداً ان متطلبات الحضارة الإسلامية الحديثة هي العقلانية والعلم والتطورات العلمية والعدالة والمقاومة والأخلاق والروحانية.

وأضاف أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام: "انما يجب الانتباه إليه هو أن القائد الشهيد سليماني على الرغم من انه كان قائدا في الحرس الثوري إلا أن منصبه لم يشغله عن تهذيب نفسه وسلوكه المعنوي والأخلاقي".

وتابع، "ان الشهيد سليماني كان عاشقا لله سبحانه وتعالى. كان مشغوفا بجماله وجلاله. وفي نهاية المطاف بذل نفسه في سبيل محبته وبأجمل طريقة. إنه شهيد حقا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لقد فهم سليماني المكانة الرفيعة للشهادة في سبيل الله ونال أخيرا تلك المكانة العظيمة".

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