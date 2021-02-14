الاسلام يدعو الانسان الى التخلي عن رغباته الفردية البحتة لصالح الارادة الجماعية

وفي كلمته بمؤتمر "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة" الذي بدأ اعماله مساء اليوم الاحد، اضاف ابراهيمي تركمان : انه من خلال التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية يتضح بان الحضارة الاسلامية الحديثة قائمة على عنصرين اساسيين؛ اي المعنوية والعقلانية.

ونوه رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، بان "الشهيد الحاج قاسم سليماني" برهن طيلة حياته المباركة بانه ملتزم بالجانبين المعنوي والمادي لدين الاسلام.

واضاف : ان الشهيد سليماني كرّس جهوده لتقديم صورة حقيقية وحضارية عن الاسلام الرحيم والسمح، وذلك في مواجهة التيارات والافكار المتطرفة التي حاولت بابشع انواع العنف ان تشوه سمعة هذا الدين الحنيف.

وشدد ابراهيمي تركمان، على ان شعوب المنطقة والعالم جميعا تدين الى التضحيات والافكار والمواقف الدقيقة للغاية التي جسدها الشهيد القائد سليماني لتحديد معالم الحضارة الاسلامية الحديثة.

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