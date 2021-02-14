١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84229717
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الطيران المدني الايراني: لا مانع من اصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية الى العراق

طهران / 14 شباط / فبراير/ارنا- اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران الايراني محمد حسن ذيبخش بان رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الاسبوع الجاري بين البلدين مع التزام البروتوكولات الصحية ولا مانع من اصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية الى العراق.

وقال ذيبخش في تصريح له اليوم الاحد: بعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من ايران الى العراق.

واضاف: في ضوء التوافقات الحاصلة بين البلدين فقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين "طهران-نجف-طهران" و"مشهد-نجف-مشهد" بدءا من الاسبوع الجاري ولا توجد في الوقت الحاضر قيود على اصدار التراخيص لشركات الطيران الايرانية.  

وفي الرد على سؤال حول امكانية السفر جوا للمسافرين العاديين قال: لقد تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران العراقية الى ايران وبامكان شركات الطيران الايرانية ايضا الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير رحلات جوية في المسارين المذكورين.

واوضح بان هنالك في الوقت الحاضر رحلتان جويتان من طهران ورحلتان جويتان من مشهد الى النجف وبغداد وان ارسال المسافرين يستلزم موافقة العراق.

انتهى ** 2342  

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