جامعة الخوارزمي في طهران تستضیف أول مؤتمر دولي للسردانیة العربیة

وسيعقد المؤتمر الدولي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الخوارزمي الایرانیة في العاصمة طهران بحضور أساتذة من جامعات أوروبية وعربية، من بينهم الدكتور صبحي بستاني من جامعة إينالكو في فرنسا، والدكتورة بيان ريحانوفا من جامعة صوفيا في بلغاريا، والدكتور عبد الحق بالعبد من جامعة قطر.

واعلن متخصص في الدراسات السردیة العربیة وعضو هیئة التدریس بجامعة الخوارزمي "هومن ناظميان" الیوم الاثنین في حوار خاص مع وکالة ارنا، عن عقد أول مؤتمر دولي للسردانیة العربیة؛آفاق و رؤی نقدیة جدیدة بجامعة الخوارزمي الایرانیة بهدف الترکز علی قضایا الدراسات السردیة العربیة التخصصیة واستقطاب البحوث من ایران والبلاد الأخری العالمیة للتحکیم و النشر في مجلة دراسات في السردانیة العربیة (المتعلقة بجامعة الخوارزمی الإیرانیة).

وسيلقي رئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي "غلامعلي حداد عادل" كلمته في مستهل الجلسة في المؤتمر الذي سیعقد برعایة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها و جامعة طهران باستضافته جامعة الخوارزمي الایرانیة و سیتحدث عدد من أساتذة اللغة العربية وآدابها وباحثين لهذه اللغة من إيران و الدول الأخری من بينهم رئیس هذا المؤتمر هو الأستاذ المشارک، دکتور هومن ناظمیان، وعضو هيئة تدريس بجامعة تربية مدرس الايرانية خليل برویني ، أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الخوارزمي حسین ابویسانی في هذ الموتمر کما ستطرق فی الموتمر أستاذ اللغة العربية بجامعة إينالكو في باريس الدكتور صبحي البستاني ، و أستاذ اللغة العربية بجامعة صوفيا في بلغاريا بیان ریحانوفا و أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر دکتر عبدالحق بالعباد.

وقال ناظمیان سیقدم أستاذان ایرانیان من جامعة تربیت مدرس وجامعة علامة طباطبائي وأستاذان دولییان من فرانسا وبلغاریا ورشات تدریبیة في موضوع التقنیات السردیة الحدیثة في الأدب العربي.

وقدم ناظمیان تقريراً عن جدول اعمال المؤتمر وقال من المقرر ان تجري نقاشات خلال اجتماعات الموتمر حول دراسات جدیدة عن تقنیات السرد فی القرآن الکریم ، السرد و الأنواع القدیمة من النثر العربي ، السرد و الشعر القصصی العربی ، الخصائص السردیة للروایة العربیة المعاصرة ، الدراسات السردیة للروایة العربیة المعاصرة ، الدراسات السردیة والمناهج و النظریات الادبیة الحدیثة ، النقد المابعد الکولونیالی للروایت العربیة ، دراسة السرد وتحلیل الخطاب العربی و نقد و تحلیل السرد النسوي العربي.

وسيحضر حفل الافتتاح الدكتور "غلامعلي حداد عادل"،والدكتور" مسعود فكري"، مدير عام السياسة الاجتماعية والثقافية بوزارة العلوم.

ویدور محاورهذا المؤتمر حول دراسات جدیدة عن تقنیات السرد في القرآن الکريم، السرد والأنواع القدیمة من النثر العربي،السرد والأنواع القدیمة من النثر العربي، السرد والشعر القصصي العربي، الخصائص السردیة للروایة العربیة المعاصره، الدراسات السردیة والمناهج والنظریات الأدبیة الحدیثة.

ويستضيف المؤتمر 32 ورقة من دول عربية مثل العراق والجزائر والمغرب ونيجيريا وبلغاريا و 80 ورقة من داخل البلاد.

وسميت جامعة خوارزمي الإیرانیة على اسم أبو عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم إيراني من القرن الثالث بالهجري. محمد بن موسى الخوارزمي عالم رياضيات وفلك وفيلسوف وجغرافي وهو مؤرخ إيراني شهير في العصر العباسي، ولد حوالي عام 780 ميلادي في مدينة خيوة الحالية في محافظة خوارزم بأوزبكستان. ويعود تاريخ إنشاء هذه الجامعة إلى عام 1918 شمسيًا وتُعرف بأول مؤسسة للتعليم العالي في إيران.

انتهی**1110