مقتل وإصابة أكثر من 2000 مدني في اليمن خلال العام الماضي

وأفاد تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "بمقتل وإصابة أكثر من 2000 مدني، إضافة إلى نزوح أكثر من 172 ألف شخص باليمن، خلال العام 2020".

وأوضح أن "قرب القتال من المناطق السكنية أدى إلى أضرار واسعة النطاق للممتلكات المدنية، حيث تضرر أكثر من 4600 منزل ومزرعة، معظمها بمحافظتي الحديدة وتعز".

وأضاف أن "الهجمات المسلحة أتلفت البنية التحتية الهامة، بما في ذلك النقل والصحة والتعليم والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية".

وذكر التقرير أنه : "من المرجح أن يساهم عسكرة المناطق المدنية في التأثير المدمر على المدنيين".

وبدأ العدوان على اليمن في 26 مارس/آذار 2015 ، عندما شنت السعودية عدوانها باسم "عاصفة الحزم"، وعلى اثره ]دمرت البنية التحتية لليمن وحاصرت سكانه ومنعت عنهم الغذاء والمحروقات.

انتهى