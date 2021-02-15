اليمن تودّع العلامة المجاهد سهل بن عقيل

وقالت دار الإفتاء اليمنية في بيان النعي: العلامة المرحوم السيد "سهل بن عقيل" أمضى حياته عالما وفقيها ومجاهدا لا يخشى في الله لومة لائم، وكانت له مواقفه المشرفة في مواجهة العدوان.

وعزى قائد الثورة السيد "عبد الملك بدرالدين الحوثي" في وفاة العلامة الكبير سهل بن عقيل عضو هيئة الإفتاء ومفتي محافظة تعز.

وأكـد السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي أن العلامة سهل بن عقيل كان صوتا عاليا في وجه الوصاية الأمريكية على اليمن وتوج مسيرته بمواقفه الثابتة ضد العدوان الأمريكي السعودي على شعبنا.

وإلى ذلك، نعت رابطة علماء اليمن السيد العلامة المجاهد سهل بن إبراهيم بن عقيل، وأكدت أنه كان أحد العلماء العاملين الصادعين بكلمة الحق في وجه الطاغوت وأحد القامات العلمية التي لم تهادن أو تداهن الطغاة والظالمين.

وأشارت الرابطة إلى أن العلامة الراحل كان له صوته المجلجل والصريح في ساحات الثورة، وكان من العلماء السباقين في إعلان الموقف الرافض للعدوان السعودي والإماراتي الأمريكي على اليمن.

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