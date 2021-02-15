محافظة كرمان تستضيف المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الزراعية

وافادت ارنا انه ستنطلق فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الزراعية في مدينة المعارض بمحافظة كرمان غدا الثلاثاء بمشاركة 70 شركة من مختلف القطاعات الزراعية لعرض احدث منتجاتها .

ان الهدف من اقامة المعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الزراعية ومكائن الري وخطوط الانتاج هو التعرف على احدث الانجازات المحلية والدولية في هذا المجال وتهيئة الارضية الملائمة للشركات العاملة للتعاون مع بعضها البعض .

وتزامنا مع المعرض ستستضيف مدينة كرمان المعرض الدولي التاسع للثروة الحيوانية والدواجن والثروة السمكية.

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