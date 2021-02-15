غداً..انطلاق المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني - الروسي

واعلن المركز الاعلامي لجيش الجمهورية الاسلامية ان المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني-الروسي ستنطلق يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 في شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات سطحية وطيران القوات البحرية الايرانية والروسية.

واوضح الناطق باسم المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني-الروسي الادميرال " غلامرضا طحاني " : بالإضافة إلى الوحدات السطحية والطيران التابعة لبحرية الجمهورية الإسلامية إيرانية والحرس الثوري، تشارك في المناورات وحدات عائمة روسية من ضمنها المدمرة Stoiky والسفينة اللوجستية من طراز KoLa وطائرة هليكوبتر واحدة.

واضاف طحاني : ستقام المناورات المشتركة لحزام الأمن البحري الإيراني الروسي 2021 تحت شعار" تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية" وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة السلام والصداقة.

وبين الناطق باسم المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني-الروسي ان الهدف من المناورات هو تحكيم الامن الاقليمي وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.

وقال طحاني : ستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة.

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