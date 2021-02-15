قائد الثورة الاسلامیة سيلقي خطابا بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز

وافادت ارنا عن مكتب نشر اثار سماحة القائد: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي سيلقي خطابا يوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو کنفرانس بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز في 18 فبراير 1978 يتحدث فيه الى مواطني محافظة اذربايجان الغربية.

وسيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية كلمة صباح يوم الاربعاء المقبل عند الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي(السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش) بمناسبة الذكرى السنوية لنهضة اهالي تبريز في 18 فبراير 1978.

وستبث كلمة سماحة آية الله العظمى علي الخامنئي عبر قنوات التلفاز وإذاعة الايرانية بشكل مباشروكذلك عبر موقع KHAMENEI.IR.

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