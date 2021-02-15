الخارجية الايرانية : إن لم تنفذ الاطراف الاخرى التزاماتها سنوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي صباح اليوم الاثنين مع وسائل الإعلام، اضاف خطيب زادة ان الحكومة مكلفة بايقاف تنفيذ الطوعي للبروتكول الاضافي وذلك بناءا على قرار من مجلس الشورى الاسلامي بهذا الشأن، منوها ان هذا لايعني ايقاف الرقابة، مبينا ان ايران ستبقى عضوا في معاهدة ان بي تي ولكن سيتم ايقاف البرتوكول الاضافي.

واوضح ان ايران ستستمر بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية الدولية وبالامكان اعادة ما اتخذ من اجراءات بشرط التزام الاطراف الاخرى بالتزاماتها، مؤكدا ان موقف ايران لم يتغير بالنسبة لسلمية برنامجها النووي وان قائد الثورة الاسلامية اصدر فتوى بحرمة امتلاك اسلحة الدمار الشامل والنووية.

واشار خطيب زاده الى احداث الاسبوع الاخير وقال: كانت زيارة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون اليمن ولقائه مع السيد ظريف ونائبيه خاجي وعراقجي ومباحثاتهم حول ازمة اليمن جيدة ونامل ان تصب نتائجها في مصلحة حل الازمة اليمنية.

یتبع..