الدنمارك ترحب بالتعاون مع إيران في مجال علوم الأرض

و تباحث سفير الدنمارك الجديد في إيران يسبر وار خلال اللقاء مع رئيس مؤسسة الجيولوجيا والتنقيب عن المعادن علي رضا شهيدي ومجموعة من النواب ومديري المؤسسة حول تطوير التعاون الثنائي بين إيران والدنمارك وأكد الجانبان على ترسيخ العلاقات العلمية والابحاث في قطاعي الجيولوجيا والاستكشاف.

واكد رئيس مؤسسة الجيولوجيا والتنقيب عن المعادن في الاجتماع على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة وقال: "إن قسم العلاقات الدولية بالمؤسسة له علاقات تعليمية وبحثية واسعة مع جامعات أوروبية ، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفي العام الماضي جرت بعض الأنشطة مع جامعة السوربون ( فرنسا) في إعداد خرائط ذات ثلاثة ابعاد .



واشار شهيدي إلى عقد ورش عمل من قبل الجامعات الأوروبية في إيران في مختلف مجالات علوم الأرض وقال: "لقد أصبحت هذه الورش مكانًا للتجمع والتوافق بين الجيولوجيين الأوروبيين والإيرانيين ، والتي تُعقد الآن كندوة عبر الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين إيران والدنمارك حتى عام 2019 كان أكثر من 398 مليون دولار ، بينما كان في عام 2015 يعادل 175 مليون دولار وفي عام 2016 كان يعادل 270 مليون دولار.

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