وزير الخارجية یجتمع الیوم مع نظيره القطري في طهران

وكان وزيرخارجية قطر الشيخ «محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی» قد اعلن يوم الاربعاء الماضي عن استعداد بلاده دعم العملية السياسية والدبلوماسية بهدف عودة ايران والولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتقليل التوترات في المنطقة .

واجاب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين على سؤال مراسل ارنا بشأن جهود قطر لاحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، قائلا: نرحب بهذه المساعدة. قطر من أصدقاء إيران الاقليميين. هناك مشاورات وثيقة بين إيران وقطر على مختلف المستويات.

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