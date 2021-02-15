تسجيل 83حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين، انه تم تسجیل 7 الاف و760 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و526 الفا و23 شخصا؛ من بينهم 3704 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 304 الفا و 330 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 28شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 105 الفا و 80 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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