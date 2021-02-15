١٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84230423
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تسجيل 83حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 83حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/15شباط/فبرایر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنين ملیون و526 الفا و23 شخصا، وبوفاة 83 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و28 شخصا.

‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنين، انه تم تسجیل 7 الاف و760 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و526 الفا و23 شخصا؛ من بينهم 3704 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 304 الفا و 330 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 28شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و 105 الفا و 80 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى ** 3276

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