مساعد رئيس الجمهورية : ايران اجتازت مرحلة الحظر والقيود العصيبة 

وفي تصريح له خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في ضاحية العاصمة طهران اليوم الاثنين، اكد اميري ان النشاطات والانجازات الاقتصادية في ايران اليوم تحققت رغم المشاكل الجادة التي مررنا بها.

واضاف : ان الثورة الاسلامية تعرّضت على مدى 42 عاما، الى احداث مختلفة والتي تزامنت مع التحركات الغاشمة لزمرة المنافقين الارهابية.

وتابع مساعد الشؤون البرلمانية لرئيس الجمهورية، انه بفضل شجاعة وتضحيات الشعب الايراني والقوات المسلحة بما يشمل الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية وقوى الامن الداخلي بقيادة سماحة الولي الفقيه، فقد بلغت البلاد اليوم هذه المرتبة الشامخة بينما تكبّد العدو الهزيمة النكراء والخذلان المشين.

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