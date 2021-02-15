قائد عسكري : حياة الشهيد سليماني ملهمة لجميع احرار العالم

وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي الافتراض "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة"، اكد العميد عامري على دور الشهيد سليماني الفاعل في بناء الحضارة الاسلامية الحديثة وضرورة تأسي الشرائح المجتمعية لاسيما الشباب في جميع البلدان بسيرة حياة هذا الانسان العظيم.

واضاف : ان الشهيد سليماني سار طيلة حياته على مدرسة الاسلام والنبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) واهله بيته الاطهار (ع) ونهج قائد الثورة الاسلامية، ليقدم صورة نموذجية عن الانسان المسلم.

ولفت، ان قائد فيلق القدس الفقيد، تصدى للجور والاضطهاد وكرّس نفسه من اجل الدفاع عن الاسلام والمسلمين، ولم يهب اطلاقا من مواجهة الخطر في جميع الساحات.

وقال رئيس منظمة تاريخ وادب الدفاع المقدس : ان الشهيد سليماني اظهر بإرادته الحاسمة وصموده كيف يستيطيع الانسان المسلم ان يكون قدوة للاخرين، وبناء على ذلك فقد حاز على لقب "بطل ايران والامة" من سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وبدا المؤتمر الدولي بعنوان "مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الاسلامية الحديثة"، اعماله عبر الفضاء الافتراضي مساء امس الاحد حسب التوقیت المحلي في طهران، بكلمة نائب الامين العام لحزب الله "الشيخ نعيم قاسم"، ومشاركة جمع غفير من ابرز الشخصيات الاسلامية والثقافية في ايران وخارجها.

وتدور المحاور الرئيسية للمؤتمر على المواضيع التالية :

1 ـ الأبعاد الفكرية والمعتقدات وسمات شخصية الشهيد سليماني

2 ـ دور الشهيد سليماني في ثقافة وخطاب المقاومة

3ـ الشهيد سليماني النظام الإقليمي والعالمي

4 المجتمع المثالي للحضارة الإسلامية الجديدة في الصورة المواتية للشهيد سليماني

5 دور الشهيد سليماني في بناء الأمن والعدالة والسلام في المنطقة والعالم

انتهى ** ح ع