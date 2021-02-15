اللواء صفوي يؤكد على فشل الولايات المتحدة في تشكيل قوة عظمى عالمية

وفي تصريح له اليوم (الإثنين)، أشار اللواء صفوي الى أفول نجم الامبراطورية الأميركية على نطاق عالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى ان بوادر انحدار وانهيار الإمبراطورية الأمريكية متجذرة في التغيرات الداخلية للمجتمع والسياسيين الأمريكيين، كما ان في الانتخابات الأخيرة بدى هذا التراجع جليا لجميع المفكرين وخبراء العلوم السياسية والاقتصاد وعلماء الاجتماع.

كما لفت إلى أن بعض الأسباب الخارجية لتراجع قوة الولايات المتحدة، تكمن في الحملات العسكرية لأميركا واحتلال الدولتين المسلمتين المضطهدتين أفغانستان والعراق واهدارها موارد بشرية هامة ومبالغ طائلة على مدى 20 عاما في هذا الصدد.

ونوه إلى فشل الإستراتيجيات الأمريكية والصهيونية في منطقة غرب آسيا وتوفر الأرضية لترحيل أميركا منها، وصرح: السياسات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية وشركاءها الدوليين والدول ذات التوجهات المتقاربة لها، قد نجحت في افشال استراتيجية وكالات المخابرات الأمريكية والصهيونية وبعض دول المنطقة، بينما فشلت سياسات الجبهة المواجهة لها وازدادت جبهة المقاومة قوة ونفوذا سياسيا في منطقة غرب آسيا، وانتصرت إيران كقوة في غرب آسيا وتميزت وسنشهد ذلك بوضوح في المستقبل القريب مع انسحاب الجيش الإرهابي الأمريكي من منطقة غرب آسيا.

انتهى**أ م د