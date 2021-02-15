العميد شريف: الصهاينة سيتلقون الرد على ممارساتهم العبثية

وتطرق العميد شريف في اجتماع له اليوم (الإثنين) مع المسؤولين عن دوائر العلاقات العامة، والتعبئة (البسيج) إلى الاعلام باعتباره قضية مهمة وصعبة ومعقدة وتقنية وقال ان هذه المهمة تحظى باهمية اكبر في بلادنا، لأن الأعداء يحاولون من خلال الحرب النفسية والإعلامية العمل على تشويش العقول وتغيير معتقدات الرأي العام ضد الثورة الإسلامية والنظام والشعب الإيراني وذلك باستخدام وسائل الإعلام العديدة والكثيرة المتاحة لهم .

ولفت الى إن الأعداء يستخدمون الفجوة بين الأجيال كفرصة لخلق الغموض و تقديم صورة معكوسة عن إنجازات الثورة والدفاع المقدس وأضاف، إنهم يحاولون أن يوحوا الى مجتمعنا، وخاصة في اوساط الشباب، بان إدارة النظام البهلوي والمستشارين الأميركيين للبلاد كانت تقودنا الى بوابات الحضارة، وان الثورة الإسلامية قد اعاقت هذا النمو والتقدم، و خاصة في السنوات الأخيرة وذلك عبر بث برامج مغرضة في وسائل الإعلام الأجنبية.

ووصف العميد شريف الايحاء بان البلاد تمر بظروف حرجة وغياب كفاءة المسؤولين بأنها من الاستراتيجيات الأخرى للعدو في حربه النفسية ضد النظام المقدس للجمهورية الإسلامية وقال انه رغم كل مؤامرات الأعداء وحقدهم بات تقدم إيران الإسلامية اليوم وإنجازاتها في مختلف المجالات لايمكن اخفاؤه حتى من قبل الأعداء وقد أدى تفشي فيروس كورونا، على سبيل المثال، إلى ادراك المواطنين الفرق بين الادعاء والفعل ومقارنة سلوك الغربيين في مواجهة كورونا وسلوكنا وما فعلناه في هذا الصدد .

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري بأن أفقا مشرقا أمامنا وقال إن الخطوة الأولى للثورة الإسلامية انجزت بحمد الله رغم كل العداء ومؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار وان الآفاق المرسومة للخطوة الثانية للثورة ايضا يمكن الوصول إليها بالتأكيد.

وأضاف ان الثورة الإسلامية ماضية قدما في مسيرتها التقدمية، وان وحدة وتلاحم الشعب والمسؤولين ستفشل مؤامرات الأعداء كما في الماضي.

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