١٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84230848
٠ Persons

‌غريب ابادي :

رسالة وقف اجراءات ايران الطوعية سُلمت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رسالة وقف اجراءات ايران الطوعية سُلمت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لندن / 15 شباط /فبراير / ارنا - اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، عن تسليم الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عصر اليوم الاثنين، رسالة تخطر بوقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021.

وفي تصريح للصحفيين اليوم، اضاف غريب ابادي : ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل "مجلس الشورى الاسلامي" والذي يهدف الى الغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، وايضا في سياق حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية المنضوية تحت البندين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي، ونظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها من اجل الغاء الحظر اللاقانوني.

وقال السفير الايراني في فيينا : لقد طلبنا في هذه الرسالة باتخاذ اجراءات عاجلة جدا لتنفيذ مطالب ايران المتعلقة بوقف الاجراءات الطوعية المختلفة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاضافي.

واوضح، انه من الان فصاعد سيتواصل التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على اتفاق الضمانات فقط، لغاية ان يتم رفع الحظر عبر خطوات عملية وملموسة وبالتالي توفر الارضية لعودة ايران الى هذه الاجراءات من جديد. 

انتهى ** ح ع 