وزير الخارجية الايراني: منطقتنا اولويتنا

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: ان دبلوماسية ايران النشطة تمضي الى الامام قدما. كان لي في الاسبوع الماضي لقاء مع المندوب الخاص لمنظمة الامم المتحدة في الشان اليمني مارتين غريفيث واليوم مع وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واضاف: مساعدو الخارجية لدول ايران وتركيا وروسيا سيلتقون في سوتشي الثلاثاء للتباحث حول التقدم بعملية آستانا. منطقتنا اولويتنا.

وكان كبير مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي قد وصل الى موسكو مساء اليوم الاثنين للمشاركة في الاجتماع الدولي الـ 15 لكبار خبراء الدول الاعضاء في عملية آستانا.

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