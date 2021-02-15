ايران وقطر تؤكدان على تطوير التعاون في قطاع النقل

وفي اللقاء اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني على المشتركات الثقافية والحدودية بين البلدين وقال: ان هذه حقيقة قائمة وهي ان هنالك بيننا الكثير من الفرص والمجالات لتطوير التعاون بين البلدين.

واضاف اسلامي: ان الاميركيين يحاصرون بلدنا منذ اكثر من 40 عاما ولكن رغم ان هذا الحصار فرض علينا الضغوط والمتاعب الا انه ادى كذلك الى ان نحقق التقدم في جميع المجالات.

وتابع وزير الطرق واعمار المدن الايراني: في ضوء الخبرات التي اكتسبتها البلاد خلال فترة الحظر فان الامكانية متوفرة لدينا لنضع هذه الخبرات في خدمة الجيران.

يتبع