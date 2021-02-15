١٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:١٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84230916
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ايران وقطر تؤكدان على تطوير التعاون في قطاع النقل

ايران وقطر تؤكدان على تطوير التعاون في قطاع النقل

طهران / 15 شباط / فبراير /ارنا- اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي ووزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، خلال لقائهما في طهران اليوم الاثنين، على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع النقل.

وفي اللقاء اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني على المشتركات الثقافية والحدودية بين البلدين وقال: ان هذه حقيقة قائمة وهي ان هنالك بيننا الكثير من الفرص والمجالات لتطوير التعاون بين البلدين.

واضاف اسلامي: ان الاميركيين يحاصرون بلدنا منذ اكثر من 40 عاما ولكن رغم ان هذا الحصار فرض علينا الضغوط والمتاعب الا انه ادى كذلك الى ان نحقق التقدم في جميع المجالات.

وتابع وزير الطرق واعمار المدن الايراني: في ضوء الخبرات التي اكتسبتها البلاد خلال فترة الحظر فان الامكانية متوفرة لدينا لنضع هذه الخبرات في خدمة الجيران.

يتبع

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