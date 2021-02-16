مراهقون ایرانيون یتألقون في معرض الرسوم في التشيك

واقيم المعرض الدولي الـ 48 للفنون الجميلة للأطفال «لیدیسه» بجمهورية التشيك عام 2020 تحت شعار "المناظر والآفاق" في قسمي : الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

وتم اختيار اعمال 6 إيرانيين في هذا المعرض من بين 22 ألفا و 216 اثر من 78 دولة.

وحصل "راتين إتقاد" ( 8 عاما) في قسم الرسم، و"مهتا عابد"( 13 عاما ) في قسم التصوير الفوتوغرافي على وسام الوردة من معرض ليديسه.

وحصل علي اشرفي متقي (11 عاما ) ومليسا رضوي ( 9 عاما) ، على الدبلوم الفخري في الرسم.

كما حصلت اعظم عظيمي ( 16 عاما ) وشادي إسماعيل نيا (16 عاما) من طهران على شهادات فخرية في قسم الصور.

ومن المقرر ان يمنح السفير التشيكي في طهران جوائز لهؤلاء المراهقين الإيرانيين الستة المختارين في هذا المعرض.

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